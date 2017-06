Abnehmen kann Kniearthrose stoppen

Eine konsequente Gewichtsabnahme kann das Fortschreiten einer beginnenden Kniearthrose aufhalten. Dies konnte Dr. Alexandra Gersing von der Universität in San Francisco in einer MRT-basierten Analyse zeigen. Die Radiologin und ihre Kollegen hatten bei 640 übergewichtigen oder fettleibigen Personen (BMI über 25 beziehungsweise 30) im Rahmen einer MRT-Untersuchung den Zustand des Knorpels und der Menisken anhand des WORM-Scores im rechten Kniegelenk beurteilt – einmal zu Studienbeginn sowie 48 Monate später. An der Studie nahmen gesunde Menschen mit und ohne Risikofaktoren sowie Patienten mit Arthrose-Beschwerden teil. Ergebnis: Bei Probanden, die zwischen fünf Prozent und zehn Prozent ihres Körpergewichtes abgebaut hatten, verschlechterte sich der WORM-Score deutlich weniger als bei solchen ohne Gewichtsabnahme. Bei einem Gewichtsverlust von mehr als zehn Prozent blieb der WORM-Score sogar konstant. Je mehr Gewicht die Probanden verloren, desto größer war der Effekt: Mit jedem Prozent Körpergewicht weniger verringerte sich der WORM-Score-Anstieg um 0,2 Punkte. (Ärztezeitung)