Anti-Läusemittel richtig anwenden

Kinder bekommen leicht Läuse. Eltern sollten in diesem Fall nicht zögern und rasch die Behandlung mit einem Anti-Läuse-Mittel beginnen. Um den Therapieerfolg nicht zu gefährden, ist es wichtig, sich an die Angaben in der Packungsbeilage zu halten. Dabei gilt es, auf eine ausreichend lange Einwirkzeit und gleichmäßige Verteilung des Läusemittels auf den Haaren zu achten. Dabei dem Kind besser kein Frottee-Handtuch um den Kopf wickeln, da dies die Wirksamkeit des Präparats nicht verbessert – im Gegenteil: Der weiche Stoff saugt die Feuchtigkeit und damit auch den Wirkstoff aus den Haaren. Wichtig auch: nicht mit dem Anti-Laus-Präparat geizen, sondern die empfohlene Dosierung einhalten. (PTA Forum)