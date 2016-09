Aquarien tun der Seele gut

Öffentliche Aquarien erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Kein Wunder: Landschaften unter Wasser tun der Seele gut, wie eine anglo-amerikanische Studie belegt. Forscher der Universitäten Plymouth und Exeter sowie der California Academy of Sciences hatten Besucher während des zehnmonatigen Umbaus eines Aquariums beobachtet und deren Verweildauer ermittelt. Erwartungsgemäß motivierte das voll bestückte Aquarium die Menschen am längsten zur Betrachtung. Zusätzlich stellten die Wissenschaftler fest, dass der Entspannungseffekt umso größer war, je mehr Fische darin schwammen. In diesem Fall sanken Blutdruck und Herzfrequenz am deutlichsten. Die positiven Effekte stellten sich bereits nach fünf Minuten ein. (Mensch & Tier)