Augentropfen nur mit sauberen Händen

Wer Augentropfen anwendet, sollte vorher gründlich seine Hände waschen. So verhindert man, dass Schmutz oder Keime ins Auge gelangen. Darauf weist die Bundesapothekerkammer (ABDA) hin. Ebenfalls wichtig: in jedes Auge nur einen Tropfen geben. Ansonsten kann es passieren, dass die Tropfen aus dem Auge wieder herauslaufen und das Medikament weniger wirksam ist. Nach dem Tropfen ist es wichtig, das jeweilige Auge für circa 30 Sekunden zu schließen und die Augäpfel hin und her zu rollen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig verteilen kann. Außerdem verhindern geschlossene Augen, dass die Tropfen in den Nasen-Rachen-Raum fließen.