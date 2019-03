Bei Sinusitis Zähne checken lassen

Wenn eine Nasennebenhöhlenentzündung nicht abklingen will, kann es sich lohnen, den Zahnarzt aufzusuchen. So wird eine chronische Sinusinfektion manchmal durch eine zugrunde liegende Zahninfektion verursacht, sagt der Wurzelkanalspezialist Dr. Michael J. Lewis von der American Association of Endodontists.

Nur geringe Symptome

Sind die Zahnwurzeln entzündet, kann sich die Infektion auf die Nasennebenhöhlen ausbreiten. Mediziner sprechen auch von einer odontogenen Sinusitis. Das Tückische daran: Die meisten Betroffenen haben keine Zahnschmerzen oder nur geringe Symptome wie Schnupfen oder verstopfte Nase, die sie mitunter auf eine saisonale Allergie zurückführen.

Wiederkehrende Infektionen

Wie Dr. Lewis berichtet, können einige Patienten trotz der Einnahme von Antibiotika wiederkehrende Sinusinfektionen bekommen, da die Medikamente nicht die Quelle der Infektion im Inneren des Zahnes erreichen. Sobald die Therapie beendet ist, tritt die Infektion langsam wieder aus dem Zahn heraus und breitet sich in die Nasennebenhöhlen aus, und die Symptome treten oft viele Monate später wieder auf.