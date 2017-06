Beim Baden kein Wasser schlucken

Es gibt wohl kaum etwas Schöneres, als sich an einem heißen Sommertag im kühlen Nass zu erfrischen. Dabei sollte man jedoch besser kein Wasser schlucken; denn in vielen Swimming-Pools, Flüssen und Seen lauern gesundheitsschädliche Bakterien und Parasiten. Besonders bedenklich sind Kleinkinder-Becken, warnt Dr. Christopher Ohl, Professor für Infektionskrankheiten am Wake Forest Baptist Medical Center (USA). So können warmes, flaches Wasser und Schwimmwindeln die Grundlage für wasserbedingte Infektionen, etwa mit dem Noro-Virus, bilden – selbst dann, wenn das Wasser gechlort ist. Daher sollten Kinder und Erwachsene kein Wasser schlucken. Das gilt auch für das Baden in Seen, Flüssen und Wasserparks. Bei Magen-Darm-Erkrankungen sollten Betroffene einige Tage gar nicht ins Wasser gehen, um eine Verunreinigung zu vermeiden.