Blutdruck in Deutschland sinkt

Gute Nachricht: Die Blutdruckwerte der Deutschen sind seit den 1990-er Jahren deutlich zurückgegangen. Dies zeigt ein Vergleich von sieben epidemiologischen Studien mit insgesamt rund 67.000 Teilnehmern. Danach lagen bei Erwachsenen im Alter von 25 bis 79 Jahren die mittleren systolischen und diastolischen Blutdruckwerte in den neueren Studien (2007–2012) um 4,2 mm Hg niedriger als in den älteren Untersuchungen (1994–2001). Bei älteren Männern und Frauen (55–74 Jahre) war die Abnahme der systolischen Blutdruckwerte mit mehr als 10 mm Hg am deutlichsten. Als Grund vermuten die Studienautoren die steigende Behandlungshäufigkeit bei Bluthochdruck. So sei in einigen Regionen eine Verdreifachung der Behandlungsrate zu verzeichnen gewesen. Allerdings sei die Häufigkeit von Bluthochdruck über die zwei Jahrzehnte hinweg nur geringfügig gesunken. Auch bleibe das Präventionspotenzial weiterhin hoch. Hierzu zählen eine gesündere Ernährung, ein körperlich aktiverer Lebensstil und Rauchverzicht. (Deutsches Ärzteblatt)