Deutsche bleiben länger gesund

Die Deutschen leben nicht nur immer länger, sondern zunehmend auch bei guter Gesundheit. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Berechnung des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock im Auftrag der Initiative „7 Jahre länger“. Demnach haben 65-jährige Frauen zwischen 2005 und 2013 weitere 2,8 gesunde Lebensjahre hinzugewonnen. Ihre Lebenserwartung stieg in diesem Zeitraum aber „nur“ um 0,6 Jahre. Das heißt: Die Menschen bleiben immer länger gesund. Ähnliches ergab eine Befragung zum subjektiven Gesundheitszustand. So haben Frauen im Alter von 65 inzwischen noch 17,1 relativ beschwerdefreie Jahre vor sich – 2,1 Jahre mehr als noch 2005. Diese Entwicklung zeigt sich in allen Altersgruppen und bei beiden Geschlechtern.