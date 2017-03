Diabetiker sollten ihre „Muckis“ trainieren

Wie wichtig regelmäßige Bewegung bei einer Zuckererkrankung ist, betonen Ärzte immer wieder. Ideal ist Ausdauersport. So helfen Rad fahren, schwimmen oder Nordic Walking, Kalorien zu verbrennen sowie das Herz-Kreislauf-System und die Lunge zu stärken. Doch auch ein Muskeltraining ist wichtig, betont diabetesDE – Deutsche Diabetes Hilfe. Dies gilt insbesondere für Menschen mit Typ 2-Diabetes, da durch den Muskelaufbau die Insulinempfindlichkeit verbessert wird. In der Folge gelangt wieder mehr Glukose in die Zellen und der Blutzuckerspiegel sinkt. Wichtig zu wissen: Diabetiker, die neu oder wieder in sportliche Aktivitäten einsteigen möchten, sollten sich vor dem ersten Training von ihrem behandelnden Arzt beraten lassen. So können die feinen Herzkranzgefäße bei langjährigem Typ 1- oder Typ 2-Diabetes verkalkt sein. Um eine Überlastung zu vermeiden, kann der Arzt die körperliche Leistungsfähigkeit des Patienten feststellen, die richtige Sportart empfehlen und einen individuellen Trainingsplan entwickeln.