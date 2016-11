Fieber bei Kindern richtig messen

Kinder bekommen leicht Fieber. Um zu entscheiden, ob eine Behandlung oder ein Arztbesuch nötig ist, ist eine exakte Messung wichtig. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rät zu digitalen Fieber- oder Infrarotthermometern, die innerhalb kurzer Zeit das Messergebnis anzeigen. Für möglichst genaue Werte sollte man bei Säuglingen und Kleinkindern im Po (rektal) messen. Hierzu das Kind in eine entspannte Lage auf den Rücken oder auf die Seite legen. Nun etwas Creme auf die Spitze des Thermometers geben und vorsichtig ein bis zwei Zentimeter in den Po einführen. Alternativ kann die Temperatur auch mit einem Ohrthermometer im Gehörgang gemessen werden. Allerdings ist in diesem Fall eine genaue Handhabung und Übung erforderlich, um Fehlmessungen mit dem Infrarotstrahl des Gerätes zu vermeiden. Messungen im Mund sollten erst ab circa 5-6 Jahren erfolgen, wenn Kinder den Mund beim Messvorgang zuverlässig schließen und durch die Nase atmen können. (kindergesundheit-info.de)