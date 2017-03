Fischöl lindert allergisches Asthma

Asthma-Patienten sollten es mal mit Fischöl probieren. Wie US-Wissenschaftler der Rochester University herausfanden, können Omega-3-Fettsäuren, wie sie etwa in Fischarten wie Lachs und Thunfisch, Nüssen oder Leinsamen enthalten sind, die Beschwerden bei leichtem allergischem Asthma lindern. Wie Versuche mit Zellkulturen von Patienten zeigten, verringern die mehrfach ungesättigten Fettsäuren die Produktion des Antikörpers IgE, der allergische Reaktionen und Asthma-Symptome auslösen kann. Allerdings kommt es offenbar auf die Schwere der Erkrankung an. So waren bei Patienten mit starkem Asthma, die kortisonhaltige Sprays oder Tabletten in hohen Dosen einnahmen, Omega-3-Fettsäuren weniger wirksam, weil die Kortikosteroide den positiven Effekt blockierten. Insgesamt reagierten die Zellen von Patienten, die Kortison einnahmen, weniger sensibel auf die „Omega-3-Therapie“. In früheren Studien konnten die Forscher bereits nachweisen, dass bestimmte Fettsäuren in Fischöl die Funktion von Immunzellen (B-Zellen) reguliert. In der aktuellen Studie wurde dieser Effekt nun speziell bei Asthma-Patienten untersucht.