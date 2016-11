Fitness-Tracker: Abnehmerfolg gering

Wearables liegen im Trend. Fitness-Armbänder messen Schrittzahl, Herzfrequenz oder Kalorienverbrauch. Doch Abnehmwillige sollten besser nicht zu viel erwarten: Wie US-Forscher der University Pittsburgh in Pennsylvania herausfanden, bieten Fitness-Tracker gegenüber herkömmlichen Verhaltensmaßnahmen keinerlei Vorteile. An der Untersuchung nahmen 471 übergewichtige Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren teil. Eine etwa gleich große Anzahl an Teilnehmern diente als Kontrollgruppe. Alle Probanden absolvierten zunächst ein auf Verhaltensmaßnahmen basierendes Programm zur Gewichtsreduktion mit wöchentlichen Gruppensitzungen. Nach sechs Monaten erhielt die Kontrollgruppe regelmäßige Telefonberatung, Nachrichten aufs Handy und per Internet Zugang zu Infomaterial über Diäten und körperlicher Aktivität. In der Interventionsgruppe erfolgte das Monitoring über ein Wearable. Dieses lieferte per Computersoftware ständig Daten zu Energieverbrauch und Aktivitätslevel. Nach zwei Jahren hatten die Teilnehmer beider Gruppen deutlich abgenommen. Überraschenderweise fiel der Gewichtsverlust mit Fitness-Tracker jedoch deutlich geringer aus: 3,5 Kilogramm gegenüber 5,9 kg. (JAMA)