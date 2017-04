Fleischersatz nur in Maßen genießen

Veggie-Schnitzel oder Tofu-Würstchen – vegetarische Fleischersatzprodukte werden immer beliebter. Doch Alexandra Borchard-Becker von der Verbraucher Initiative e. V. rät zum bewussten Konsum. So enthielten die Fleischalternativen zwar kein oder kaum Cholesterin und meistens weniger Fett als die tierischen Originale. Allerdings seien sie durch Zusatzstoffe, Aromen und Gewürze hoch verarbeitet und dadurch nicht sehr klimafreundlich. Die Ernährungsexpertin rät daher, die fertigen Fleischersatzprodukte nur gelegentlich zu verzehren und geringer verarbeitete Lebensmittel wie Tofu, Tempeh oder selbst zubereitete Burger oder Puffer aus Getreide, Hülsenfrüchten und Gemüse vorzuziehen. Weiterer Vorteil: Man weiß, was man isst. So hat das Verbrauchermagazin Ökotest bereits im letzten Jahr festgestellt, dass viele Fleischersatzprodukte Mineralölrückstände oder reichlich Salz enthalten.