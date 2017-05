Gärtnern mit geradem Rücken

Unkraut jäten oder Stauden pflanzen kann ganz schön auf den Rücken gehen. Um Schmerzen und Verspannungen vorzubeugen, ist es wichtig, den Rücken und Oberkörper aufrecht zu halten. Das gilt insbesondere bei Arbeiten am Boden, sagt Dr. Reinhard Schneiderhan, Orthopäde aus München und Präsident der Deutschen Wirbelsäulenliga. Anstatt sich nach vorne zu beugen und mit dem Kopf nach unten zu arbeiten, entlastet eine kniende Position die Lendenwirbelsäule. Gut auch: in der Hocke ein Knie auf den Boden stellen und den Unterarm am Oberschenkel aufstützen. Das stabilisiert das Rückgrat zusätzlich. Ein Kissen unter den Knien sorgt für angenehme Polsterung. Auch beim Transport von schweren Gegenständen wie Blumenerde oder Pflanzenkübel sollten Hobbygärtner sich nicht mit dem Oberkörper nach vorne oder unten beugen, sondern die Kraft der Beinmuskulatur nutzen. Neben einer rückenfreundlichen Haltung ist auch das richtige Werkzeug wichtig. So erleichtern höhenverstellbare Gartengeräte und Rasenmäher das Arbeiten im Stehen.