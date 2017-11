Gefährlicher Sekundenschlaf: Wer übermüdet Auto fährt, lebt riskant: So sterben auf deutschen Straßen mehr als doppelt so viele Menschen infolge von Sekundenschlaf am Steuer als durch Alkohol. Hierauf haben Experten anlässlich der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) hingewiesen.

Frühmorgens am gefährlichsten

Demnach ist die Wahrscheinlichkeit für einen Sekundenschlaf nach einer durchwachten Nacht besonders hoch. Das Gleiche gilt in den frühen Morgenstunden zwischen vier und sieben Uhr. Auch monotone Situationen wie auf der Autobahn sind gefährlich. Zudem wirke Schläfrigkeit beim Autofahren ähnlich wie Alkohol. Schon 17 Stunden ohne Schlaf beeinträchtigen das Reaktionsvermögen wie 0,5 Promille und 22 Stunden ohne Schlaf wie 1,0 Promille Alkohol im Blut. Um auf die Gefahren aufmerksam zu machen, hat der Deutsche Verkehrssicherheitsrat die Kampagne „Vorsicht Sekundenschlaf! Die Aktion gegen Müdigkeit am Steuer“ ins Leben gerufen. Weitere Infos hierzu gibt es im Internet: www.dvr.de