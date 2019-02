Wenn sich ab Ende 40 die Altersweitsichtigkeit einstellt, greifen viele Menschen zur Lese- oder Gleitsichtbrille. Doch damit kommt nicht jeder gut zurecht. In der März-Ausgabe des plus Magazins beschreibe ich, warum eine Augenlaser-OP manchmal die bessere Lösung ist, welche Therapieverfahren es gibt was man darüber wissen sollte.