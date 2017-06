Gluten-Verzicht kann schädlich sein

Glutenfreie Kost ist „in“. Immer mehr Menschen verzichten auch ohne Darmbeschwerden auf das vermeintlich dickmachende Klebereiweiß in Weizen und anderen Getreidesorten. Doch für die Herzgesundheit bringt dies keine Vorteile. Wie die Auswertung zweier Langzeitstudien an der Columbia University und der Harvard School of Medicine zeigt, kann ein Gluten-Verzicht sogar schädlich sein. Grund: Damit reduzieren viele Verbraucher auch ihren Vollkornverzehr, der als herzschützend gilt. So gab es bei denjenigen mit dem niedrigsten Gluten-Konsum dieselben Raten an koronarer Herzerkrankung wie in der Gruppe mit dem höchsten Verzehr. „Basierend auf unseren Daten ist eine Gluten-arme Diät nur mit dem Ziel Herzgesundheit nicht zu empfehlen“, so Mitautor Andrew Chan.