Gut schlafen gegen Hungerattacken

Wer schläft, sündigt nicht, heißt es. Tatsächlich kann ausreichend Schlaf verhindern, dass man am nächsten Tag den Kühlschrank oder die Süßigkeiten-Schublade plündert. Dies zeigt zumindest eine Auswertung von elf Studien mit 172 Teilnehmern am King’s College London. Dabei stellte sich heraus, dass unausgeschlafene Probanden am nächsten Tag im Durchschnitt 385 Kilokalorien mehr zu sich nahmen. Das entspricht umgerechnet etwa viereinhalb Scheiben Brot. Zudem hatte die Schlafdauer Einfluss auf die Art der ausgewählten Nahrungsmittel. So verzehrten die Teilnehmer nach einer schlechten Nacht mehr fetthaltige und weniger eiweißreiche Lebensmittel. Die Zufuhr an Kohlenhydraten veränderte sich dagegen nicht. (European Journal of Clinical Nutrition)