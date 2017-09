Medizin-News: Haustiere machen glücklich

Mit einem Haustier an der Seite lebt es sich glücklicher. Das zeigt eine US-Studie am Manhattanville College in New York. Die Psychologen ließen 263 Männer und Frauen zwischen 19 und 68 Jahren einen Online-Fragebogen beantworten. Dabei fragten sie drei Bereiche ab, die subjektives Wohlbefinden ausmachen: hohe Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, das Empfinden vieler positiver Gefühle und weniger negativer Emotionen. Wie sich herausstellte, empfanden Tierhalter eine größere Zufriedenheit mit dem eigenen Leben als Teilnehmer ohne Vierbeiner. Das galt vor allem für diejenigen, die mit einem Hund zusammenlebten. In den Bereichen positive und negative Gefühle unterschieden sich die beiden Gruppen nicht. Zahlreiche frühere Studien haben bereits belegen können, dass Heimtiere den körperlichen Gesundheitszustand ihrer Halter positiv beeinflussen. (Mensch & Tier)