Herzpatienten: Notfallausweis ins Portemonnaie

Herzkranke können leicht in eine bedrohliche Situation geraten. Schnelles und richtiges Handeln kann dann lebensrettend sein. Die Deutsche Herzstiftung rät Betroffenen, stets einen Notfallausweis mit sich zu führen. So hat der Notarzt sofort alle erforderlichen Daten zur Herzerkrankung des Patienten vor sich. Der Ausweis eignet sich gut für den Auslandsaufenthalt, weil er in Deutsch und Englisch abgefasst ist. Ärzte schauen bei Notfällen in der Regel zuerst im Geldbeutel des Betroffenen nach einem medizinischen Ausweis oder Gesundheitspass. Daher sollten Herzpatienten den Notfallausweis im Geldbeutel tragen und nicht versteckt in einer Seitentasche der Jacke. Der Notfallausweis kann kostenfrei angefordert werden unter www.herzstiftung.de/notfallausweis oder telefonisch unter 069/ 955128400 und per E-Mail unter bestellung@herzstiftung.de (Stichwort: Notfallausweis).