Husten kann auch Reflux sein

Husten ist in der kalten Jahreszeit nichts Ungewöhnliches. Doch chronischen Husten, der länger als drei Wochen anhält, sollte man unbedingt ernst nehmen, rät Dr. Bob Lanier, medizinischer Direktor der Amerikanischen Gesellschaft für Allergie, Asthma und Immunologie (ACAAI). So kann auch Rauchen, eine Überproduktion von Nasenschleim, Asthma, chronische Bronchitis und/oder eine Refluxkrankheit der Grund sein. Vor allem Letzteres beobachte der Allergologe häufig: Hierbei stimuliert aufsteigende Magensäure die Schleimdrüsen an der Rückseite des Halses. Fließt der hierdurch produzierte Schleim über die Stimmbänder, kann dies zu einem Hustenreiz führen. Wichtig ist deshalb, chronischen Husten abklären und behandeln zu lassen.