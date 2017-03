Iyengar-Yoga lindert Depressionen

Bei Depressionen bietet Yoga eine wirksame Alternative oder Ergänzung zu Medikamenten. So können schon zwei wöchentliche Übungseinheiten das mentale Wohlbefinden spürbar bessern, berichten US-Forscher von der Boston University School of Medicine. An der Studie nahmen 32 Patienten teil, die entweder keine Antidepressiva oder eine gleichmäßige Dosis von Antidepressiva einnahmen. Eine Hälfte erhielt dreimal wöchentlich 90 Minuten lang Unterricht im Iyengar-Yoga und sollte die Übungen zusätzlich zu Hause weiter durchführen. Bei dieser Yoga-Form kommt es auf die genaue Ausführung und Haltung der Positionen sowie die Atemkontrolle an. Die andere Hälfte lernte die Übungen zweimal in der Woche und übte ebenfalls alleine weiter. Ergebnis: Im Verlauf von zwölf Wochen nahmen die depressiven Symptome in beiden Gruppen spürbar ab. Auch die Therapietreue war vergleichbar gut. Zwar hatten in der „Hochdosis-Gruppe“ mehr Teilnehmer weniger Beschwerden. Dennoch glauben die Forscher, dass schon ein zweimal wöchentlicher Yoga-Unterreicht eine wirksame Methode sein kann, um die Stimmungslage bei Depressionen zu verbessern. (The Journal of Alternative and Complementary Medicine)