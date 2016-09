Jugendliche sitzen zu viel

Durchschnittlich sieben Stunden am Tag verbringen Jugendliche im Sitzen. Knapp vier Stunden, also mehr als die Hälfte dieser Zeit, sitzen sie dabei vor ihrem Computer oder anderen Bildschirmgeräten. Dies ist das Ergebnis der sogenannten „läuft.“-Studie. Hierfür befragten Kieler Wissenschaftler 1296 Achtklässler aus 29 Schulen in Schleswig-Holstein nach ihrem Freizeitverhalten. Die Antworten setzten sie anschließend mit dem Körpergewicht, Fett-anteil, Blutdruck und Gesundheitsverhalten der Teilnehmer in Beziehung. Zusätzlich nahmen die Schüler an einem Fitnesstest teil. Dabei zeigte sich, dass ein hoher Medienkonsum sich nicht nur auf die körperliche Fitness und das Körpergewicht negativ auswirkte. Die Bildschirmnutzer neigten im Vergleich zu anderen „Bewegungsmuffeln“ auch eher dazu, zu rauchen, Alkohol zu trinken und sich ungesund zu ernähren. Da im Jugendalter erlernte Verhaltensmuster häufig im Erwachsenenalter beibehalten werden, warnt Studienleiter Professor Reiner Hanewinkel vor den gesundheitlichen Folgen wie Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es sei daher wichtig, dass sich Jugendliche mehr bewegten und weniger vor dem Bildschirm säßen. (DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift)