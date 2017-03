Kicken gegen Bluthochdruck

Fußball spielen scheint bei Frauen um die 40 ein gutes Mittel gegen Bluthochdruck zu sein. Wie eine dänische Studie an der Universität Odense zeigt, senkt dies nicht nur den Blutdruck, sondern steigert auch die körperliche Fitness, verringert das Körperfett und erhöht die Knochendichte. An der Studie nahmen 19 Frauen mit leichtem Bluthochdruck und Übergewicht (Body Mass-Index über 25) teil. Die Probandinnen trainierten zwei- bis dreimal wöchentlich für eine Stunde. Nach einem Jahr war der Blutdruck um 5 Millimeter Quecksilbersäule (mmHG) gesunken. Dagegen war er in der Kontrollgruppe der nicht-trainierenden Frauen um durchschnittlich 4 mmHg gestiegen. Zudem hat sich das Körpergewicht um 2,5 Kilogramm und die Körperfettmasse um 3,2 kg verringert. (Ärztezeitung)