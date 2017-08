Kicken stärkt die Knochen

Fußball spielen kann bei Kindern und Jugendlichen die Knochen langfristig stärken. Zu diesem Ergebnis kamen Forscher von der britischen Universität Exeter. Die Pubertät gilt als wichtiger Zeitraum für die Knochenentwicklung, und Sport kann das Knochenwachstum fördern. Allerdings sind nicht alle Sportarten gleich vorteilhaft, wie die aktuelle Untersuchung mit 116 männlichen Jugendlichen ergab. Die 12- bis 14-Jährigen wurden ein Jahr lang beobachtet. Ergebnis: Im Vergleich zu anderen Disziplinen wie Schwimmen und Radfahren verbesserte sich durch regelmäßiges Kicken der Knochenmineralgehalt deutlich. So war der Knochenmineralgehalt der Fußballspieler im Bereich der Lendenwirbelsäule um sieben Prozent höher als der von Radfahrern. Beim Oberschenkelhals betrug die Differenz fünf Prozent. (Journal of Bone and Mineral Research)