Kinder an die Zahnspange gewöhnen

Wenn der Nachwuchs seine Zahnspange nicht tragen will, wird das für Eltern oft zur reinsten Geduldsprobe. Emina Cirgic von der Universität Göteborg in Schweden hat 100 Kinder mit starken Zahnfehlstellungen untersucht und dabei einige Faktoren für eine erfolgreiche Korrektur entdeckt. Wichtig ist demnach, dass Eltern trotz des Widerstands ihrer Sprösslinge hartnäckig bleiben. Zudem entwickeln Kinder oft ihre eigenen Strategien. So hinterließen viele der kleinen Studienteilnehmer Post-it-Zettel überall im Haus, stellten Uhren oder legten die Spange auf ihren Nacht- oder Schreibtisch, um sich selbst an das Tragen zu erinnern. Um den Erfolg der Zahnkorrektur zu überprüfen, legten einige Kinder von Zeit zu Zeit auch schlichtweg ihren Daumen unter die herausstehenden Frontzähne.