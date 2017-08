Kinder: Schmerzmittel oft unterdosiert

Kinder erhalten zur Schmerzlinderung oft Paracetamol oder Ibuprofen. Nach einer Untersuchung durch Wissenschaftler von der Universität in Mailand (Italien) sind diese Mittel in Notfällen oft unterdosiert. Wie die Auswertung der Daten von rund 1.500 Kindern ergab, fiel die Schmerzmitteldosis in 61 Prozent der Fälle zu niedrig aus. Als geeignete Dosierungen galten dabei 15–20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht für oral verabreichtes Paracetamol (1000 mg ab 50 kg Körpergewicht), 30–40 mg/kg für Paracetamol-Zäpfchen, 7,5 mg/kg für Paracetamol intravenös (15 mg/kg ab 10 kg Körpergewicht) und 10 mg/kg für oral verabreichtes Ibuprofen (400 mg ab 40 kg Körpergewicht). European Journal of Pediatrics/Ärztezeitung