Körperlich fit effektiver arbeiten

Noch ein Grund mehr, regelmäßig Sport zu treiben: Wer körperlich fit ist, kann besser mit Stress im Job umgehen, lässt sich weniger ablenken und arbeitet effektiver. So lautet das Fazit einer aktuellen Studie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Den leidigen Bericht schreiben, den nervigen Kunden freundlich bedienen und dem Katzenvideo im Internet widerstehen: Um in der Arbeitswelt bestehen zu können, ist Selbstkontrolle unerlässlich. Sind die Kontrollanforderungen an sich selbst zu hoch, kann dies an den Kräften zehren und zum Burnout führen. Die Wissenschaftler konnten jetzt nachweisen, dass körperliche Fitness wie ein Puffer zwischen Selbstkontrollanforderungen und psychischer Belastung fungieren kann. Dazu analysierten die Psychologen die Daten von mehr als 800 Probanden, die sich freiwillig zu einem medizinischen Check-up angemeldet hatten. Alle Teilnehmer arbeiteten im Finanzsektor. Als Messwert für die körperliche Fitness ermittelten die Forscher die maximale Sauerstoff-Aufnahmefähigkeit im Blut während einer sportlichen Tätigkeit. Anschließend wurden die Probanden zu psychischen Belastungen auf der Arbeit befragt. Wie sich herausstellte, hatten körperlich fitte Probanden weniger Probleme, ihre Emotionen und ihr Verhalten auf der Arbeit entsprechend den Berufsanforderungen zu regulieren als solche, die selten Sport machten. (International Journal of Stress Management)