Medizin-News: In der Babypause aufs Gewicht achten

Frauen sollten in der Babypause die Waage gut im Blick haben. Legen sie zwischen zwei Schwangerschaften an Gewicht zu, dann steigt auch ihr Risiko für Schwangerschafts-Diabetes (Gestations-Diabetes). Zu diesem Ergebnis kamen Wissenschaftler von der norwegischen Universität Bergen. Gestations-Diabetes ist eine Zuckerkrankheit, die zum ersten Mal während der Schwangerschaft diagnostiziert wird. Das größte Risiko hatten Frauen, die bereits zum Zeitpunkt der ersten Schwangerschaft übergewichtig waren. Am stärksten gefährdet, zwischen den Schwangerschaften an Gewicht zuzulegen, waren jedoch diejenigen mit Normalgewicht (Body Mass-Index unter 25). Übergewichtige Frauen, die zwischen der ersten und zweiten Schwangerschaft abspeckten, schienen dagegen einen gewissen Diabetes-Schutz zu haben. (PLOS Medicine)