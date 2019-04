Was Sie beachten sollten, wenn Sie mit Allergien auf Reisen gehen

Mal ausspannen und dem Alltag entfliehen: Insbesondere Pollenallergiker hoffen, durch eine Reise dem gefürchteten Heuschnupfen und seinen Begleiterscheinungen entkommen zu können. Mit Allergien auf Reisen zu gehen, ist jedoch nicht so leicht, denn: Auch im Ausland ist man vor Pollen nicht gefeit.

Allergien: Auf das Urlaubsziel kommt es an

Um ihnen gezielt entfliehen zu können, sollte man daher genau wissen, auf welche Blüten und Gräser man allergisch reagiert. Dabei kommt es entscheidend darauf an, wohin man verreist. Als Faustregel gilt: Je weiter es einen in den Süden zieht, umso früher muss man mit Pollenflug rechnen. Dafür ist aber beispielsweise im Juni und Juli die Gräserpollensaison in Spanien schon vorbei. Bescheid wissen sollte man auch über die Vegetation. So werden Baumpollenallergiker in waldreichen Gebieten wie Skandinavien im Frühsommer kaum Erholung finden. Dagegen ist ein Aufenthalt am Meer oder noch besser auf einer Insel, die nicht zu nah an der Küste liegt, bei einer Allergie gegen Pollen ideal. Das Gleiche gilt für das Hochgebirge (ab 2.000 Metern).

Die Pollenflugvorhersage für Deutschland kann man im Internet unter www.dwd.de/pollenflug, die für Europa unter www.polleninfo.org abrufen.

Allergien: Tipps für die Reise-Vorbereitung

Auch Personen mit anderen Allergien sollten sich auf den Start in die Ferien gut vorbereiten. Woran Sie in jedem Fall denken sollten: