Mit Optimismus Schmerzen besser bewältigen

Ein Internet-Training kann chronischen Schmerz-Patienten helfen, besser mit ihren Beschwerden umzugehen, so eine Studie der niederländischen Universität Maastricht.

An dem Programm „Happy Despite Pain“ (HDP, „Glücklich trotz Schmerzen“) nahmen 276 Patienten mit chronischen Schmerzen im Muskel-/Skelettbereich teil. Die Beschwerden bestanden im Durchschnitt seit knapp 13 Jahren. Die Patienten wurden nach dem Zufallsprinzip in drei Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe nahm am HDP-Programm oder einer ebenfalls internetbasierten Verhaltenstherapie teil. Eine Kontrollgruppe befand sich auf einer Warteliste für eine der beiden Behandlungen.

Ziel des HDP war es, mit Hilfe zahleicher Techniken die Einstellung sich selbst gegenüber zu verbessern und positive Gefühle sowie Optimismus zu stärken. So bestand eine Übung darin, täglich Buch zu führen über drei Dinge, die gut gelaufen waren.

Ergebnis: Im Vergleich zu den Patienten auf der Warteliste besserten sich durch das Optimismus-Training Depressionen und Glücksempfinden deutlich. Allerdings gab es keine Unterschiede bei den körperlichen Beeinträchtigungen. Im Vergleich zur kognitiven Verhaltenstherapie schnitten beide Behandlungsformen gleich gut ab, wobei das HDP-Programm Vorteile bei Patienten mit höherer Bildung zeigte. (Ärztezeitung)