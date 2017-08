Muskelverspannungen einfach wegrollen

Bei schmerzhaften Muskelverspannungen tut Sport gut. Allerdings erreichen herkömmliche Trainingsmethoden tiefliegende Strukturen oft nicht. Dr. Reinhard Schneiderhan, Orthopäde aus München und Präsident der Deutschen Wirbelsäulenliga, rät in diesem Fall zu Übungen mit einer Faszienrolle. Um schmerzhafte Verspannungen im Bereich der Lendenwirbelsäule zu lösen, die Faszienrolle zwischen dem unteren Rücken und einer Wand positionieren. Dann mithilfe von Kniebeugen das Trainingsgerät an der Wirbelsäule langsam auf und ab rollen. An schmerzhaften Stellen kurzzeitig verweilen und den Druck erhöhen, um in tieferliegende Schichten vorzudringen. Die Bewegung etwa eine Minute lang mehrmals ausführen. Bei Beschwerden mit der Brustwirbelsäule sollte man die Faszienrolle entsprechend höher positionieren. Für langfristigen Erfolg die Rolle am besten täglich anwenden.