Nach geistiger Anstrengung bewegen

Wohl jeder von uns kennt das: Nach geistig anstrengenden Tätigkeiten greift man gerne mal zu Schokolade und Co. Einen figurfreundlicheren Tipp haben US-Mediziner der Universität von Alabama in Birmingham: erst einmal ein bisschen Sport treiben. Die Forscher hatten 38 Studenten einer von zwei Gruppen zugeordnet. Ein Teil der Probanden konnte sich nach einer Prüfung 15 Minuten lang ausruhen. Die anderen mussten nach dem Test ein hoch-intensives Intervalltraining auf einem Fahrrad-Ergometer absolvieren. In einer Kontrollsituation eine Woche vor der Prüfung durften alle Studenten 35 Minuten lang entspannen, bevor es zum Essen ging. Nach beiden Situationen gab es für die Probanden Pizza, so viel sie wollten. Ergebnis: Diejenigen, die sich nach der Prüfung ausgeruht hatten, nahmen im Durchschnitt 100 Kilokalorien mehr zu sich als in der Woche zuvor. Studenten, die nach der Prüfung sportlich aktiv waren, aßen dagegen im Mittel 25 Kilokalorien weniger.