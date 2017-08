News: Kreuzworträtsel stärken das Gedächtnis

Viele Menschen lösen täglich Kreuzworträtsel – in der Hoffnung, dadurch ihr Gehirn fit zu halten. Dass sich die Mühe lohnt, beweist eine wissenschaftliche Untersuchung an der Universität Exeter und dem King’s College London. Die britischen Forscher werteten die Daten von mehr als 17.000 gesunden Freiwilligen ab 50 Jahren aus. Vorausgegangen war ein Online-Test, mit dem Studienautoren die kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmer ermittelt hatten. Dabei zeigte sich: Je regelmäßiger die Probanden Wörterpuzzles wie Kreuzworträtsel lösten, desto besser schnitten sie bei Aufgaben zu Aufmerksamkeit, logischem Denken und Erinnerungsvermögen ab. Ihre Geschwindigkeit im logischen Denken und Genauigkeit beim Kurzzeitgedächtnis entsprach in etwa der Gehirnleistung von zehn Jahre jüngeren Menschen.

