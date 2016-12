Niesen am besten ins Taschentuch

Wer niesen muss, sollte das am besten in ein Papiertaschentuch tun, das anschließend entsorgt wird. Werden dann noch die Hände gewaschen, ist dies die beste Methode, um eine Verbreitung von Keimen zu verhindern. Dies fanden US-Forscher vom Texas A&M Health Science Center in Experimenten heraus. Sollte gerade kein Taschentuch zur Hand sein, tut es auch die Vampirmethode, bei der man in die eigene Armbeuge niest. So ist die Wahrscheinlichkeit, Oberflächen oder anderen Menschen mit dem Ärmel zu berühren, gering. Aus diesem Grund ist das Niesen in die eigenen Handflächen auch weniger geeignet. Ein No-Go ist das Niesen ohne jegliche Barriere: Wie die Versuche ergaben, werden dadurch Keime bis zu drei Meter weit im Raum oder auf Oberflächen verteilt, wo sie einige Tage überleben können.