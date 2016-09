Obst sicher ernten

Ob Äpfel, Birnen oder Pflaumen – jetzt ist Erntezeit. Doch das kann gefährlich werden – vor allem, wenn sich das Obst in luftiger Höhe befindet. Darauf weist die Aktion Das Sichere Haus hin. Um Stürze bei der Obsternte oder beim Baumschnitt zu vermeiden, sollten Hobbygärtner auf die richtige Leiter achten. Wichtig ist eine Gartenleiter mit Leiterfußspitzen, die nicht plötzlich wegrutscht. Sie darf jedoch nur auf gewachsenem Boden eingesetzt werden; auf festem Grund findet sie keinen Halt. Wichtig auch: Beim Einsatz der Leiter stets feste Schuhe mit stark profilierter Sohle tragen. Sinnvoll ist zudem eine Pflücktasche zum Umhängen. Damit sind beide Hände frei und man kann sich mit einer Hand an der Leiter festhalten. Alternativ kann man auch einen Eimer oder Korb mit einem S-Haken an einer Leitersprosse einhängen.