Ohne Handy schlafen Kinder besser

Smartphones und Tablet-PCs sind aus dem Leben vieler Kinder und Jugendlicher nicht mehr wegzudenken. Doch Eltern sollten ihren Sprösslingen bei der Medien-Nutzung Grenzen setzen. So haben Kinder, die zur Bettzeit Bildschirm-Mediengeräte nutzen, ein doppelt so hohes Risiko für Schlafstörungen wie Minderjährige ohne Zugang zu solchen Geräten. Dies ergab eine Auswertung von 20 Studien mit mehr als 125.000 Teilnehmern an der britischen Cardiff University (JAMA). Zu ähnlichen Ergebnissen waren bereits frühere einzelne Studien gekommmen. Danach reduziert eine lange abendliche Beschäftigung mit Handy, Tablet oder PC die Schlafdauer. Gleichzeitig hemmt das helle Licht der Displays die Ausschüttung des „Schlafhormons“ Melatonin. Die aktuelle Analyse hat nun diese Erkenntnisse bestätigt. „Schlaf ist ein oft unterschätzter, aber wichtiger Teil der kindlichen Entwicklung“, sagt Studienleiter Dr. Ben Carter. Im Hinblick auf die zunehmende Beliebtheit von tragbaren Mediengeräten und der möglichen gesundheitlichen Folgen sollten Eltern, Lehrer und medizinisches Personal daher gemeinsam daran arbeiten, die Schlafgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Hilfreich kann zum Beispiel eine Familien-Regel sein, bei der Smartphones und andere Bildschirm-Mediengeräte zur Bettzeit im Kinder- oder Schlafzimmer tabu sind.