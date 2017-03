Probiotika gegen Heuschnupfen

Gute Nachricht für alle Heuschnupfen-Geplagten: Die Einnahme von Probiotika während der Pollen-Saison kann Beschwerden wie Schnupfen, Juck- und Niesreiz spürbar lindern.

Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die sich im Darm ansiedeln und die Darmflora stärken können. Mehrere Studien haben bereits gezeigt, dass sie auch in der Lange sind, die körpereigene Immunreaktion auf Allergien zu regulieren. Allerdings zeigen nicht alle Probiotika einen gesundheitlichen Vorteil. US-Ernährungswissenschaftler von der University of Florida in Gainesville testeten eine Kombination von Laktobazillen und Bifidobakterien an 173 Erwachsenen in der Hochzeit der Allergie-Saison: Eine Hälfte nahm die Probiotika in Kapselform ein, die anderen nur ein Schein-Präparat. Zusätzlich untersuchten die Forscher Stuhlproben der Patienten, um herauszufinden, inwieweit die „guten“ Bakterien die Darmflora verändern würden.

Die Probanden wurden in wöchentlichen Abständen nach ihrem Wohlbefinden befragt. Wie die Auswertung nach zwei Monaten ergab, berichteten die Allergiker unter Probiotika über eine deutlich bessere Lebensqualität als diejenigen unter Placebo. So litten die Patienten seltener an allergiebedingten Nasenbeschwerden und waren dadurch auch in ihren alltäglichen Aktivitäten weniger beeinträchtigt.

Die Forscher betonen, dass die Studie keine Patienten mit starken Allergien umfasste. Bei denjenigen mit eher milden saisonalen Allergien sei die Probiotika-Kombination jedoch klinisch wirksam.

Die Studie wurde auch im Fachblatt American Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht.

Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel mit Bifidobakterien und Laktobazillen sind auch hierzulande frei verkäuflich in Apotheken, Reformhäusern oder im Versandhandel erhältlich. Die Einnahme sollte jedoch vorher mit dem Arzt abgestimmt werden.