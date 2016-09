Rückenschmerzen? Auch an Schuhe denken

Wer an unerklärlichen Rückenschmerzen leidet, sollte einmal seine Schuhe genauer unter die Lupe nehmen. Nach Angaben der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. können High Heels, Flip Flops und Co. auf Dauer nicht nur zu schmerzenden Füßen und Muskelverspannungen in den Beinen, sondern auch zu Rückenschmerzen führen. Ursache hierfür ist vor allem der harte Untergrund, der den Rücken überlastet. Die AGR rät daher zu rückengerechten Schuhen mit einem Dämpfungssystem, der die Stoß- und Druckkräfte beim Laufen auf harten Böden kompensiert. Wichtig sei auch die richtige Passform, da sie das natürliche Abrollverhalten der Füße fördere.