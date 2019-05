Schöne Fingernägel – wer träumt davon nicht? Doch die Realität sieht oft anders aus. Dabei lassen sich viele Nagelprobleme schon mit der richtigen Pflege vermeiden. Auch die Naturheilkunde kann helfen.

In der April-Ausgabe des Schweizer Magazins “natürlich” beschreibe ich die häufigsten Gründe für brüchige und splitternde Nägel und warum zu viel Hygiene und Sauberkeit für unsere Nägel kontraproduktiv sein kann. Außerdem hat mir eine Nageldesignerin und Naturheilpraktikerin verraten, was das Problematische am Modetrend Kunstnägel ist. Nicht zuletzt habe ich recherchiert, welche Krankheiten sich hinter Nagelstörungen verbergen können, wie man seine Nägel richtig pflegt und was man von ihnen für seine Nagelgesundheit tun kann.