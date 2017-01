Sonne beugt Kurzsichtigkeit vor

Keine Frage: Unsere Augen benötigen wie unsere Haut UV-Schutz. Allerdings ist Sonnenlicht auch für die Sehkraft wichtig, wie eine aktuelle Studie an der London School of Hygiene and Tropical Medicine belegt. Insbesondere kann eine frühe Exposition von UVB-Strahlung durch häufigen Aufenthalt im Freien vor Kurzsichtigkeit schützen. Die britischen Forscher untersuchten im Rahmen der European Eye Study mehr als 4.000 zufällig ausgewählte Senioren ab 65 Jahre. Dabei ermittelten sie per Fragebogen die UVB-Exposition als junge Erwachsene, die Vitamin D-Konzentrationen im Blut und genetischen Varianten für den Vitamin D-Stoffwechsel. Wie sich herausstellte, hatten die Probanden, die im Alter zwischen 24 und 39 Jahren viel UVB-Licht ausgesetzt waren, ein geringeres Risiko, später kurzsichtig zu werden. Teilnehmer mit den längsten Schulzeiten (und damit weniger Aufenthalten im Freien) waren doppelt so häufig kurzsichtig. Überraschend: Probanden mit einem hohen Anteil des Carotinoids Lutein im Blut waren ebenfalls weniger gefährdet, eine Kurzsichtigkeit zu entwickeln. (JAMA Ophthalmology)