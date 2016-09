Sport hilft Erwachsenen mit ADHS

Neben Kindern können auch Erwachsene an ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) erkranken. Schon kleine sportliche Trainingseinheiten können Betroffenen helfen, mit den Symptomen besser fertig zu werden, berichten US-Forscher der University Georgia. Erwachsene mit ADHS leiden häufig unter einem geringen Leistungsvermögen, Vergesslichkeit, Problemen in der Organisation von mehreren Aufgaben, Impulsivität, fehlender Entspannungsfähigkeit sowie motorischer oder starker innerer Unruhe. Um herauszufinden, wie Sport auf Betroffene wirkt, untersuchten die Forscher 32 junge Männer mit starken ADHS-Symptomen. Die Teilnehmer sollten 20 Minuten bei mittlerer Intensität Rad fahren. Am nächsten Tag mussten sie in diesem Zeitraum ruhig sitzen bleiben und sich ausruhen. Vorher und nachher folgten Aufmerksamkeitstests. Ergebnis: Nur nach dem Sport waren die Probanden motiviert, die Aufgaben zu lösen. Außerdem fühlten sie sich nach der Trainingseinheit weniger verwirrt und müde. Zwar hatte die Bewegung keinerlei Einfluss auf das Testergebnis. Allerdings fühlten sich die Männer nach dem Training mental besser.