Stillen kann Diabetes vorbeugen

Stillen hat bekanntermaßen zahlreiche gesundheitliche Vorteile für Mutter und Kind. Für Frauen, die einen Schwangerschafts-Diabetes (Gestations-Diabetes) entwickeln, kann dies besonders sinnvoll sein. Frühere Studien haben ergeben, dass Stillen das Risiko der Mutter, innerhalb der nächsten zehn Jahre an Typ 2-Diabetes („Alters-Diabetes“) zu erkranken, um 40 Prozent senkt. Wie ein interdisziplinäres Forscher-Team am Helmholtz Zentrum München herausgefunden hat, sind hierfür vermutlich Stoffwechselveränderungen bei der Stillenden verantwortlich. Die Wissenschaftler haben den Stoffwechsel von Frauen mit Gestations-Diabetes für einen Zeitraum von durschnittlich dreieinhalb Jahren nach der Entbindung untersucht. Dabei zeigte sich, dass eine Stilldauer von mehr als drei Monaten zu langfristigen Veränderungen des Stoffwechsels führte. Obwohl sich bei einem Schwangerschafts-Diabetes die Blutzuckerwerte nach der Entbindung oft zunächst wieder normalisieren, erkrankt jede zweite Betroffene innerhalb der nächsten zehn Jahre an Typ 2-Diabetes.