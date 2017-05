Vertrauen in Arzt bessert Wohlbefinden

Schweizer Psychologen von der Universität Basel haben das bestätigt, was Patienten unbewusst schon längst wissen: Wer seinem Arzt, Therapeuten oder dem medizinischen Personal vertraut, fühlt sich besser. Zusammen mit Kollegen von der Harvard Medical School gingen die Forscher der Frage nach, ob Vertrauen neben der ethischen Bedeutung auch den Gesundheitszustand der Patienten beeinflusst. Dazu nahmen sie 47 Studien aus Europa, Asien, Nordamerika und Australien unter die Lupe. Zwar zeigten sich keine Effekte bei den objektiven klinischen Parametern und der Beurteilung des Gesundheitszustandes durch Ärzte. Vertrauen in das medizinische Personal wirkte sich jedoch positiv auf das Gesundheitsverhalten, die Zufriedenheit, Lebensqualität und subjektiv wahrgenommenen Beschwerden der Behandelten aus. (PLOS One)