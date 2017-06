Vitamin D für Diabetiker wichtig

Vitamin D ist für die Knochen-Gesundheit wichtig. Mediziner haben anlässlich des Internistenkongresses in Mannheim auf die postiven Wirkungen des „Sonnenschein“-Vitamins speziell für Diabetiker hingewiesen. Wie Professor Dr. Klaus Badenhoop von der Universität Frankfurt berichtete, verläuft bei einer Zuckerkrankheit der Abbau der Knochenmasse deutlich schneller. Ausreichend Vitamin D könne dem entgegenwirken und so die Gefahr von Osteoporose und Knochenbrüchen senken. Zudem kann das Vitamin die Freisetzung von Insulin in der Bauchspeicheldrüse verbessern. Rat des Experten: Diabetiker mit niedrigen Vitamin D-Spiegeln (unter 30-50 Nanogramm/Milliliter Serum) sollten mit ihrem Arzt über die Einnahme eines Vitamin D-Präparats sprechen.