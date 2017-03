Von Teilzeit-Fasten nicht zu viel erwarten

Teilzeit-Fasten liegt derzeit im Trend. Der Nahrungsverzicht an einzelnen Tagen oder zu bestimmten Tageszeiten soll vor allem das Abnehmen erleichtern. Allerdings findet beim Intervall- oder intermittierenden Fasten keine langfristige Ernährungsumstellung statt, kritisiert Micaela Schmidt, Diplom-Ökotrophologin bei der Barmer Krankenkasse. Die Expertin warnt daher vor zu viel Euphorie: „Die positiven gesundheitlichen Eigenschaften des Teilzeit-Fastens sind zwar wissenschaftlich belegt, allerdings bislang nur in Studien mit Mäusen.“ Dazu kommt: Auch wenn Abnehmwillige sich während der Essens-Phasen ganz normal ernähren dürften, bedeute das nicht, dass sie in dieser Zeit wahllos alles in sich hineinstopfen dürften. Fastfood, Süßigkeiten und Softdrinks seien daher auch beim Teilzeit-Fasten tabu.