Vorsicht vor Duftkerzen

Stimmungsvolles Kerzenlicht gehört zur Advents- und Weihnachtszeit einfach dazu. Doch insbesondere mit Duftkerzen sollte man vorsichtig sein. „Kerzen aus Paraffin und Duftkerzen verdampfen beim Abbrennen Dioxine, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Terpene, Aromaten und Lösungsmittel. Zusätzlich belasten sie die Raumluft stark mit Ruß“, warnt Dr. Silvia Pleschka, Chemikerin beim Deutschen Allergie- und Asthmabund in Mönchengladbach. Besonders in kleinen Räumen mit geringer Luftbewegung werden so leicht Konzentrationen erreicht, die gesundheitsschädlich sein können. Mögliche Folgen sind Husten, Kopfschmerzen oder Schwindel. Migräne-Patienten, Allergiker und empfindliche Personen sollten Duftkerzen nach Möglichkeit meiden. Eine Alternative sind ökologische Kerzen aus Pflanzenstearin, Soja oder Bienenwachs ohne Paraffin und künstliche Duftstoffe. Tipp: Für natürliche weihnachtliche Düfte im Haus sorgen auch mit Nelken gespickte Orangen, Zimtschoten oder ein paar Tannenzweige.