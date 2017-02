Zähne richtig retten

Ob beim Kicken oder Hockey spielen: Ein Zahnunfall ist schnell passiert. Doch abgebrochene oder herausgeschlagene Zähne können gerettet werden, so die Initiative proDente. Dabei gilt: Zahn oder Zahnstück sofort suchen und nur die Zahnkrone (nicht die Wurzel!) anfassen. Für den Transport eignet sich am besten eine Zahnrettungsbox, wie sie viele Sportstätten und Schulen bereithalten (Adressen unter www.zahnunfall24.de) oder in Apotheken erhältlich ist. Alternativ geht auch die Aufbewahrung in fettarmer gekühlter H-Milch. Anschließend sollte der Betroffene umgehend einen Zahnarzt oder eine Zahnklinik aufsuchen. Blutet die Wunde stark, mit einem Stofftaschentuch oder sterilem Verband Druck auf die Stelle ausüben. Dann die Wunde von außen kühlen.