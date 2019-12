Joggen im Winter

In diesen Wochen werden die meisten von uns zum Stubenhocker. Das ist zwar verständlich, machen doch Kälte, Schnee und Regen wenig Lust auf Sport. Doch gerade im Winter sollte man versuchen, seinen „inneren Schweinehund“ zu überwinden, denn: „Mit der richtigen Vorbereitung ist Sport auch bei niedrigen Temperaturen gesund“, sagt Sportwissenschaftler Dr. Norbert Stein von der Sporthochschule Köln. Untersuchungen zeigen, dass regelmäßige körperliche Bewegung in den Wintermonaten nicht nur Herz, Kreislauf und Muskulatur stärkt, sondern auch das Immunsystem optimal trainiert. Weiterer Vorteil: Die Bewegung im Freien (am besten bei Tageslicht) regt die Produktion von Glückhormonen an – ideal gegen den „Winter-Blues“.

Was Sie beachten sollten, bevor Sie die Laufschuhe schnüren, beschreibe ich in der aktuellen Ausgabe 4/2019 des Magazins Sicher zuhause & unterwegs.