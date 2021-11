Winterdepression: Raus aus dem Stimmungstief

Kalte und trübe Tage schlagen selbst Frohnaturen aufs Gemüt. Kein Wunder: Durch den Mangel an natürlichem Tages- und Sonnenlicht sowie die verminderte Lichtintensität im Herbst und Winter sinkt die Produktion des „Glückshormons“ Serotonin im Gehirn. Gleichzeitig produziert der Körper weiterhin das „Schlafhormon“ Melatonin, das vom Körper nicht schnell genug abgebaut wird. Folge: Wir fühlen uns nicht nur schlecht gelaunt, sondern auch müde und antriebslos.

„Winterblues“ kontra SAD

Wichtig zu wissen: Ein „Winterblues” mit einer nachdenklichen, melancholischen und gedrückten Stimmung besitzt noch keinen Krankheitswert. Anders bei der Saisonal Abhängigen Depression (Seasonal Affective Disorder, SAD). Jedes Jahr sind hierzulande etwa 800.000 Menschen betroffen, drei Viertel davon Frauen. „Im Gegensatz zur jahreszeitlich unabhängigen Depression leiden Betroffene nicht unter Schlafstörungen, sondern haben ein erhöhtes Schlafbedürfnis“, erklärt Professor Dr. Ulrich Hegerl, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Zudem leiden SAD-Patienten nicht – wie bei Depressiven sonst üblich – unter Appetitmangel, sondern vermehrtem Hunger, speziell auf kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Süßigkeiten.

Weitere Merkmale sind psychische Beschwerden, wie z. B. Antriebslosigkeit, Freud- und Interesselosigkeit oder gedrückte Stimmung, aber auch körperliche Störungen, wie z. B. Rücken- oder Magenschmerzen. Zudem treten die Beschwerden seit mindestens zwei Jahren hintereinander regelmäßig in der dunklen Jahreszeit auf und sind nach zwei bis drei Monaten wieder verschwunden.

Wichtig: Gehen Sie rechtzeitig zum Arzt! Dies ist auch wichtig, um körperliche Erkrankungen wie eine Schilddrüsenstörung, einen Infekt oder die Einnahme bestimmter Medikamente als Ursache auszuschließen. Aufschluss über eine mögliche depressive Erkrankung liefert ein Selbsttest der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.

Lichttherapie kann helfen

Nach Angaben von Professor Dr. Ulrich Hegerl gibt es mehrere Behandlungsmöglichkeiten. In vielen Fällen hilft eine Lichttherapie. Hierzu setzt sich der Betroffene etwa zwei Wochen lang täglich bis zu zwei Stunden vor ein starkes Lichtgerät mit mindestens 2.500 Lux. In den meisten Fällen kommt es schon nach wenigen Tagen zu einer deutlichen Stimmungsaufhellung. Wichtig hierbei: Der Patient muss immer wieder in die Lichtquelle sehen, damit über die Netzhaut des Auges (Retina) und Sehnerv die Ausschüttung von Serotonin ausgelöst wird. Daher kommt auch eine Therapie in Solarien wegen der hohen UV-Strahlung nicht infrage. Die Lichttherapie kann in Kliniken, ärztlichen Praxen, aber auch zu Hause erfolgen. Lichttherapiegeräte gibt es in vielen Sanitäts- und medizinischen Warenhäusern für 200 und 400 Euro. In jedem Fall sollte man sich jedoch vorher ausführlich ärztlich beraten lassen, rät der Mediziner. Die Lichttherapie wird von den Kassenärztlichen Vereinigungen zwar als sinnvolle Therapie eingestuft; es besteht jedoch kein Anspruch auf Übernahme der Kosten (ab 5-10 Euro pro 30 Minuten) durch die gesetzlichen Krankenkassen.

Medikamente bei starken Beschwerden

Hilft die Lichttherapie nicht, sind andere Wege gefragt. „Vor allem bei schwe-ren Depressionen ist eine Behandlung mit Medikamenten sehr wichtig“, so Professor Hegerl. In diesem Fall kommen Medikamente zum Einsatz, die auch bei anderen Depressionsformen verschrieben werden.

Relativ neu bei Patienten mit Herbst-Winter-Depression ist der Einsatz der repetitiven transkraniellen Magnetstimulation (rTMS). Hierbei werden mit Hilfe einer magnetischen Spule bestimmte Hirnbereiche gezielt stimuliert. Das Verfahren ist gut verträglich und kommt vor allem für solche Patienten in Betracht, die auf eine medikamentöse Behandlung nicht ansprechen.

Gute Laune-Tipps für die dunkle Jahreszeit

Sie sind müde, gereizt und haben schlechte Laune, weil es draußen dunkel und ungemütlich ist? Das muss nicht sein. Es gibt viele einfache und wirksame Maßnahmen, um Ihre Stimmung in den Herbst- und Wintermonaten zu verbessern. Hier unsere Favoriten: